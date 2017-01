จัดเต็มโปสเตอร์กราฟฟิตี้สุดฮิป The LEGO Batman Movie เข้าฉาย 9 กุมภาพันธ์ นี้ในโรงภาพยนตร์

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--MMM Digital Asset จัดเต็มกับโปสเตอร์คาแร็คเตอร์กราฟฟิตี้สุดฮิปชุดใหญ่จากภาพยนตร์ The LEGO Batman Movie ไม่ว่าจะเป็น Batman, Robin, Batgirl, Alfred, Joker, Harley Quinn, Catwoman, Penguin, Poison Ivy และ Mr.Freeze,Riddler จากความสนุกสนานในภาพยนตร์เรื่อง The LEGO® Movie ที่สร้างปรากฏการณ์ทั่วโลก มาสู่ LEGO Batman ตัวละครนำทีมที่มารับบทในการผจญภัยของเขาเองบนจอยักษ์ แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นที่กอตแธม หากเขาต้องการปกป้องเมืองจากการครอบครองของศัตรูอย่างเดอะโจ๊กเกอร์ แบทแมนอาจต้องทิ้งการลุยเดี่ยวในบทศาลเตี้ย ลองร่วมมือกับคนอื่นๆ และอาจต้องเรียนรู้การปล่อยวาง The LEGO Batman Movie - เดอะ เลโก้ แบทแมน มูฟวี่ มีกำหนดเข้าฉาย 9 กุมภาพันธ์ 2017 นำทีมให้เสียงพากย์โดย วิลล์ อาร์เน็ตต์ , ไมเคิล ซีร่า , โรซาริโอ ดอว์สัน, แซค กาลิเฟียนนาคิส จากผลงานการกำกับของ คริส แมคเคย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/LegoBatmanMovieThailand/

Latest Press Release

JIMMY FALLON TO HOST#74TH ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS The Emmy- and Grammy-Winning Star Takes Center Stage, Kicking Off the 2017 Award Season on Jan 9. Jimmy Fallon, late-night talk show entertainer, has been named host of the "74th Annual Golden Globe Awards," set to air on RTL CBS Entertainment, live from...

Phra Nemiraj to coincide with the 100th Day of the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej DasJati - Ten Lives of the Buddha is a work in progress by Somtow Sucharitkul which is a music drama that adapts all ten of the Tossachat lives of the Buddha to the stage. It has been called by Nikei Asian Weekly "the largest integrated work in classical...

Dick Clarks New Years Rocking Eve With Ryan Seacrest 2017 NIALL HORAN, LUKAS GRAHAM, SHAWN MENDES, EMELI SANDE AND FIFTH HARMONY FEATURING KID INK AND TY DOLLA $IGN, TO ROCK THE WEST COAST CELEBRATION OF "DICK CLARK'S NEW YEAR'S ROCKIN' EVE WITH RYAN SEACREST 2017" WITH PERFORMANCES FROM THE BILLBOARD HOLLYWOOD...

Movie Guide: สวยจัดเต็มกับโปสเตอร์ Fan Art ของ Assassins Creed เข้าฉาย 22 ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ ปล่อยภาพ Fan Art สวยๆ จากภาพยนตร์ Assassin's Creed - อัสแซสซินส์ ครีด ออกมายั่วน้ำลายเหล่าคอหนังและคอเกม จากผลงานของศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็น Jamie Tyndall , Xavier Drago , Greg Luzniak Alex Konat , Beth Sotelo,Rich Davies ฯลฯ Assassin's Creed -...

Related Topics