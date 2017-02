MET107 ขอเชิญเหล่า Metstersมาร่วมแจมMusic Fest สุด Hip ครั้งแรก! ใน MET107 Presents MET FEST 2017 Night Vibe on the Street

กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--โน้ตเอเบิ้ลแบงค์คอก MET107 ขอเชิญเหล่า Metstersมาร่วมแจมMusic Fest สุด Hip ครั้งแรก! ใน 'MET107 Presents MET FEST 2017 Night Vibe on the Street : DJ ONO DJAYBUDDAH AND FRIENDS' MET 107 ชวนคุณมามันส์กับเทศกาลดนตรีสุดฮิปครั้งแรก ที่ยกรายการ MET Night Vibeจากโลก On Air มาไว้ On Street!!ขนศิลปินและดีเจแถวหน้าของเมืองไทยมารวมไว้ที่เดียว! ในงาน 'MET107 Presents MET FEST 2017 Night Vibe on the Street : DJ ONO DJAYBUDDAH AND FRIENDS' นำทีมโดย Bangkok Invaders DJ Onoและ DJ Buddahเจ้าพ่อเพลงตื๊ดพร้อมด้วย OZMOเหล่าดีเจ EDM แถวหน้าของเอเชีย, DABOYWAY, Thaitanium เจ้าพ่อเพลงฮิปฮอปตลอดกาล, Southside ดูโอฮิปฮอปสุดหล่อ, UrboyTJ เจ้าของเพลงฮิต วายร้าย, BangBangBangโปรเจกต์ดนตรีแนว EDM ของขัน ไทเทเนี่ยม และKeezyมือคีย์บอร์ดและซาวด์เอ็นจีเนียร์ชาวออสเตรเลีย, Make you Freakและ DJ ROXYJUNE สองดีเจสาวสุดเซ็กซี่ปิดท้ายความมันด้วย Party Makerอย่าง Trasher Bangkok ตัวแม่เรื่องปาร์ตี้สุดแซ่บแห่งยุค สัมผัสกับบรรยากาศFestival เต็มรูปแบบ ด้วยโซน Lifestyleเอร็ดอร่อยไปกับ Finger Foodในรูปแบบ Food Truck นานาชาติที่เรียงแถวกันมาให้เลือกชิมกันเต็มพื้นที่!อาทิ Big Bite BBQ เนื้อย่างบาบีคิวหอมนุ่ม, Forkers อาหารอิตาเลี่ยนหลากเมนูพาสต้า,Burger Mafia เบอร์เกอร์ชิ้นหนาในราคาที่จับต้องได้,Tokyo Truck เมนูข้าวหน้าต่างๆ ตามสไตล์ญี่ปุ่นฯลฯและพบกับบูธTHAITANIUM, NEVER SAY CUT, BANGKOK INVADERS DJ ACADEMY, SNEAKA VILLA และ VACพร้อมไอเทมแนวสตรีทให้เลือกช็อปกันมากมายภายในงาน วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม นี้ AT SHOW DC OASIS ARENA / RAMA 9บัตรราคา 1,000 บาท สำรองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.ticketbox.co.thติดตามรายละเอียดได้ที่ www.met107.fm หรือ Facebook MET 107 FM "For Life And Music"งานนี้เหล่า Metsters ห้ามพลาด!

