NETBAY โชว์ Q1/60 แกร่ง กำไรสุทธิ 26.4 ล้านบาท เติบโต 37.9% จากปีก่อน รับอานิสงส์ภาคธุรกิจปรับโมเดลทำธุรกรรมทางออนไลน์รับยุคดิจิทัล

กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย NETBAY บริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative Technology Company) และผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ FinTech Innovative Technology Platform ให้บริการด้าน e-Trade Finance Supply Chain และ e-Business Services อย่างครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/60 แกร่ง ทำกำไรสุทธิ 26.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 73.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังกลุ่มบริการ e-Business Services และe-Trade Finance Supply Chain เติบโตดี รับอานิสงส์ภาคธุรกิจปรับโมเดลสู่การทำธุรกรรมทางออนไลน์รับยุคดิจิทัล นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY บริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative Technology Company) และผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ FinTech Innovative Technology Platform ให้บริการด้าน e-Trade Finance Supply Chain และ e-Business Services อย่างครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอลเปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/60 สามารถรักษาการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 26.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น37.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19.2 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการ 73.3 บาท เพิ่มขึ้น 14.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ 63.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิและรายได้จากการให้บริการในไตรมาสแรกที่ผ่านมา มีปัจจัยมาจากจำนวนTransaction ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทำธุรกรรมทางออนไลน์ผ่านระบบของเน็ตเบย์เพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มบริการ e-Business Services ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินซึ่งขยายตัวได้ดี และกลุ่มบริการ e-Trade Finance Supply Chain ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมถึงการให้บริการพิธีการศุลกากรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีฐานลูกค้าเดิมเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีลูกค้ารายใหม่ที่ให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกด้วย "ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาสแรกที่ผ่านมา ยังคงมีปริมาณลูกค้าเข้ามาใช้บริการทำธุรกรรมทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัวในเดือนมกราคม-มีนาคมที่ผ่านมา และมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อปริมาณความต้องการใช้บริการทำธุรกรรมทางออนไลน์ เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการทำธุรกรรมด้วยเอกสารแบบเดิม รวมถึงยังช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดอีกด้วย" นายพิชิต กล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NETBAY กล่าวว่า สำหรับการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2/60 บริษัทฯ ตั้งเป้ารักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับผลดีจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจทยอยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกรรมจากเอกสารมาสู่การทำธุรกรรมทางออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วกว่าการจัดส่งและเก็บเอกสาร รวมถึงลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันยังได้รับผลดีจากรัฐบาลที่มีนโยบายพัฒนาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

