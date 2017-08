NETBAY ทำนิวไฮรับเทรนด์ดิจิทัลมาแรง Q2/60 กำไรสุทธิ 28.08 ล้านบาท พุ่งขึ้น 18.7%

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย NETBAY บริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative Technology Company) และผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์FinTech Innovative Technology Platform ให้บริการด้าน e-Trade Finance Supply Chain และ e-Business Servicesอย่างครบวงจร ทำนิวไฮไตรมาส 2/60 กำไรสุทธิ 28.08 ล้านบาท พุ่งขึ้น 18.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มทำธุรกรรมทางออนไลน์แทนการใช้เอกสารเพิ่มขึ้น หนุนภาพรวมผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้เติบโตฉลุย ขณะที่ผู้บริหารคาดแนวโน้มครึ่งปีหลังยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เตรียมเปิดตัวบริการธุรกรรมทางออนไลน์ใหม่ในกลุ่ม e-Business Services นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY บริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative Technology Company) และผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ FinTech Innovative Technology Platform ให้บริการด้าน e-Trade Finance Supply Chain และ e-Business Services อย่างครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/60 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) สามารถทำนิวไฮเป็นสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีกำไรสุทธิ 28.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 23.66 ล้านบาท และสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 26.4 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการให้บริการรวมอยู่ที่ 77.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น14.31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการรวม 67.64 ล้านบาท และสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่มีรายได้จากการให้บริการรวมอยู่ที่ 73.3 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่เป็นสถิติสูงสุดใหม่นั้น สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและความสามารถการทำกำไรที่ดี โดยมีปัจจัยมาจากปริมาณการใช้บริการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ผู้ประกอบธุรกิจเล็งเห็นถึงข้อดีในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วกว่าการทำธุรกรรมด้วยเอกสารแบบดั้งเดิม ตลอดจนมีความมั่นใจในการใช้บริการทำธุรกรรมทางออนไลน์ผ่านระบบของเน็ตเบย์ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการเติบโตได้ดีทั้งกลุ่ม e-Trade Finance Supply Chain และกลุ่ม e-Business Services รวมถึงมีการรับรู้รายได้อีกส่วนหนึ่งจากกลุ่มงาน Project ที่เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ลูกค้าเฉพาะราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการขายได้อย่างดี โดยมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวในไตรมาส 2/60 อยู่ที่ 31.52ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าการเติบโตของรายได้ ขณะที่ ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย. 2560) ก็มีการเติบโตได้ดีในทิศทางเดียวกันและยังคงรักษาความสามารถการทำกำไรได้เป็นที่น่าพอใจ โดยมีกำไรสุทธิ 54.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 42.83 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการรวม 150.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.51%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการรวม 131.56 ล้านบาท "การที่ผู้ประกอบธุรกิจทยอยปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มการทำธุรกรรม จากระบบเอกสารสู่การทำธุรกรรมทางออนไลน์ ส่งผลดีต่อการดำเนินงานโดยรวมของ NETBAY ในไตรมาส 2/60 และงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งการที่บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจมากว่า 13 ปี จึงมีการพัฒนาระบบและการเชื่อมต่อโครงข่ายการทำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม" นายพิชิต กล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NETBAY กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินงานช่วง 5 เดือนที่เหลือของปีนี้ วางเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการให้บริการทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตตามแผนงานที่วางไว้ โดยคาดว่ากลุ่มบริการ e-Trade Finance Supply Chain ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทำธุรกรรมการนำเข้า-ส่งออก และกลุ่ม e-Business Services ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้หลักจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการขยายฐานลูกค้าใหม่และฐานลูกค้าในปัจจุบันที่ใช้บริการทำธุรกรรมผ่านระบบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา Digital Business Technology Platform ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและการให้บริการทำธุรกรรมรูปแบบใหม่ ที่จะสร้างการเติบโตของรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยมีแผนเปิดตัวบริการทำธุรกรรมออนไลน์ใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายฐานลูกค้าและการดำเนินงานของ NETBAY ในครึ่งปีหลัง

