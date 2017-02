GQ Get Fit 2017: ปั่น กัน ใหญ่

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--

เชิญชวนทุกคนไปปั่นจักรยานที่ 'เขาใหญ่' ให้นักปั่นได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

พร้อมเช็คความฟิตกับเส้นทางที่ท้าทาย

พร้อมปั่น: วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

จุดนัดพบนักปั่น: โรงแรมโบทานิกา เขาใหญ่ (Botanica Khao Yai)

ระยะทางปั่น: 41 กิโลเมตร และ 56 กิโลเมตร

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 800 บาท

ผู้สมัครจะได้รับ Ride Kit ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋า, เสื้อ, ผ้าบัฟ,

เหรียญรางวัล และ GQ E-magazine ฟรี 1 ปี

พร้อมเข้าร่วมปาร์ตี้บาร์บีคิวและมินิคอนเสิร์ตหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

*สามารถรับ Ride Kit ได้ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา

11.00 น. - 21.00 น. ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า Zen

**ในกรณีที่ไม่สามารถมารับ Ride Kit ตามวันและเวลาดังกล่าวได้

ผู้สมัครสามารถไปรับ ณ จุดลงทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

กฎ กติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม/Rules, Regulations, and Conditions

• เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

และปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

Online registration starts from January 23rd, 2017 to March 9th, 2017.

• ค่าสมัครในกิจกรรมปั่นจักรยาน GQ Get Fit 2017 ราคา 800 บาท

GQ Get Fit 2017 registration fee is 800 Baht.

• ค่าสมัครนี้รวม Ride Kit ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋า, เสื้อ, ผ้าบัฟ,

เหรียญรางวัล, สิทธิเข้าร่วมปาร์ตี้บาร์บีคิว และได้เป็นสมาชิกนิตยสาร GQ

Thailand E-Magazine ฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ฉบับเมษายน 2560

ถึงฉบับมีนาคม 2561

The 800 Baht registration fee includes a Race kit (gym sack, t-shirt,

buff, and medal), an invitation to join the exclusive barbecue party,

and 1 year free GQ Thailand E-Magazine membership starting from April

2017 till March 2018.

• รับจำนวนจำกัดเพียง 800 ท่านเท่านั้น (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

GQ Get Fit Challenge is limited to 800 participants only. Walk-in

registration will not be accepted.

• อายุ 18 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนปี พ.ศ. 2543)

All participants must be 18 years old and above (born before 2000).

• อนุญาตทั้งจักรยานเสือหมอบ เสือภูเขา และฟิกซ์เกียร์

Participants are allowed to use the following types of bike during the

race: Road bike, Mountain bike, and Fixed gear.

• จำเป็นต้อง 'มี' และ 'สวม' เครื่องป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นตา ถุงมือ

และหมวกสำหรับจักรยานตลอดระยะเวลาการปั่น

Protective gears such as gloves, glasses, and a helmet must be worn

during the race at all times.

• ห้ามสวมรองเท้าแตะในการปั่นจักรยานร่วมกิจกรรม

No sandals, slippers or flip-flops are allowed during the race.

• โอนเงินเพื่อยืนยันการสมัครใช้สิทธิ์ ภายใน 2 วันหลังการลงทะเบียน

To reserve your place on this event, all payment transactions must be

completed within 2 days after the registration.

• มีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

Accident insurance will be provided to all GQ Get Fit 2017

participants on the event's day.

• อุปกรณ์การเบรกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Break equipment must be in good condition and is ready to use on the

day of the event.

• เริ่มลงทะเบียนในวันงาน เวลา 05.30 น.

Check-in registration will begin at 05.30 A.M. on the day of the event.

• เริ่มจัดขบวนปั่นจักรยาน เวลา 07.30 น. และปล่อยตัวจักรยาน เวลา 08.00 น.

Participants must be at the starting line by 07.30 A.M. The race will

start at 08.00 A.M.

• ขอความร่วมมือในการ 'งด' รถติดตามในขณะปั่น

เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทางร่วม

ในส่วนการบริการทั้งด้านความปลอดภัย การแพทย์ฉุกเฉิน การซ่อมบำรุง

การส่งกลับ รวมถึงน้ำดื่ม ทางทีมงาน GQ Thailand

ได้จัดเตรียมบริการไว้คอยดูแลท่านแล้ว

To avoid any accidents that may occur, please refrain from using yourown car and service team. GQ Thailand will be providing a safety team,emergency medical response team, service team, and water stationsduring the event.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

สมัครเข้าร่วมปั่นได้ที่นี่ >> https://goo.gl/forms/mPDYqGi75IZc3PBb2

