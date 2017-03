ไอดีซี ประกาศรายชื่อ 13 ผู้นำกลุ่มบริการธุรกิจธนาคารและการเงินในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ที่งาน Asian Financial Services Congress 2017 และหนึ่งในนั้นคือ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จากประเทศไทย

กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--ไอดีซี IDC Financial Insights ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศรางวัล Financial Insights Innovation ประจำปี 2017 จำนวน 13 ราย ที่งาน Asian Financial Services Congress 2017 ผู้ชนะเลิศในปีนี้ได้รับเลือกจากการบุกเบิกด้านเทคโนโลยีและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจที่ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมจนประสบผลสำเร็จในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในธุรกิจของตนเอง "กรุงศรี คอนซูมเมอร์" ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศรางวัลด้านการเป็นผู้นำธุรกิจบัตรเครดิตประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายไมเคิล อาราเนต้า ผู้อำนวยการของ IDC Financial ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและผู้จัดการประจำ ไอดีซี ประเทศไทยกล่าว "ความคิดริเริ่มของธนาคารกรุงศรีนี้มาได้ถูกช่วงเวลา การนำเสนอบริการที่เข้ามาช่วยอุดช่องว่างให้กับตลาดในเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะผูกลูกค้าให้ยังคงอยู่กับธนาคารในสภาวะตลาดที่เริ่มอิ่มตัว ด้วยความสามารถในการรวมสินค้าที่มีการแข่งขันสูงจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันถือเป็นผลสำเร็จในตัวของมันเองอยู่แล้ว ธนาคารกรุงศรียังประสบความสำเร็จในการสร้างกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีกับธนาคารสูงอีกด้วย" ทุกๆปี IDC Financial Insights ได้เชิญชวนสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก เข้าเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ถูกนำมาใช้แล้วในองค์กรเป็นเวลาอย่างน้อย 18 เดือน โดยมีมากกว่าหนึ่งร้อยผลงานคุณภาพถูกส่งเข้าประกวด รางวัล FIIA ยังคงเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ความสำคัญและคาดหวังจะได้ครอบครองกันมาอย่างต่อเนื่อง IDC Financial Insights ขอมอบรางวัลให้กับองค์กรต่อไปนี้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในแต่ละสาขาโดยการพัฒนาองค์กรของตนเองให้โดดเด่น ไม่เพียงแค่การมีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตอบโจทย์ความท้าทายในธุรกิจการเงินในปัจจุบัน แต่ยังรวมไปถึง การสร้างมาตรฐานที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้ ไอที ของธุรกิจการเงินอีกด้วย การค้นหาผู้ชนะถูกดำเนินการโดย มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพิจารณาให้รางวัล FIIA ซึ่งประกอบไปด้วย นักวิเคราะห์อาวุโสของ Financial Insights และความคิดเห็นโดยอิสระของกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิดในธุรกิจการเงิน ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การคำนวณจากระบบการให้คะแนนในด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการของตลาด ประสิทธิภาพในการนำมาใช้งาน และ การที่ตลาดให้การตอบรับ รวมถึงทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดในระยะยาว "ปี 2017 ถือเป็นปีแห่งปรากฏการณ์ด้านนวัตกรรมของกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เราได้รับการเสนอผลงานที่โดดเด่นจำนวนหนึ่งซึ่งเน้นไปยังการสร้างระบบนิเวศที่เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างการทำธุรกิจกับการใช้เทคโนโลยี – สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ระยะเวลาของ ไอดีซี ที่ธุรกิจบริการทางการเงินกำลังอยู่ในการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วไปสู่การเป็น "ธุรกิจแบบเปิด" การขยายเครือข่ายพันธมิตรด้วยการจับมือกับธุรกิจประเภทอื่น ๆ ยังเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ในการสร้างมูลค่าให้กับตนเอง" กล่าวโดย นาย โฮ ซุย จอน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย IDC Financial Insights ดูแลการให้รางวัล FIIA และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสิน "ผู้ชนะของเราในปีนี้ ไม่เพียงแค่ว่าพวกเขาจะเข้าใจและสร้างสิ่งที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจการเงินแล้ว แต่พวกเขายังเริ่มออกเดินก้าวแรกในการสร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อเป็นหลักประกันการคงอยู่ของธุรกิจในโลกอนาคตอีกด้วย" นาย โฮ กล่าวทิ้งท้าย Asian Financial Services Congress 2017 จัดขึ้นโดย IDC Financial Insights Asia/Pacific หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสัมมนานี้ท่านสามารถเข้าไปยังเวปไซด์ที่ http://www.ap.afscongress.com

IDC Names 13 Asia/Pacific Banking Financial Services Leaders for 2017 at the Asian Financial Services Congress, Krungsri Consumer is the winner from Thailand IDC Financial Insights announced today the 13 winners of the annual Financial Insights Innovation Awards (FIIA) at the Asian Financial Services Congress 2017. This year's recipients were chosen for setting technological and business precedents to drive...

