SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครองแชมป์อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน เว็บไซต์ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด โดย uniRank

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากผลการจัดอันดับของเว็บไซต์และองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ประกาศผล" The 2017 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world " หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ของทุกปี เรียกว่า uniRank University Ranking™ ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศออสเตเลีย สำหรับผล Thai University Ranking 2017 ล่าสุด ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มี เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ อยู่ในอันดับที่ 12 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยไทย 118 แห่ง และได้อันดับที่ 1,236 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 12,358 แห่งทั่วโลก อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามลำดับ สำหรับผล Thai University Ranking 2017 ล่าสุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่มี เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน) จากมหาวิทยาลัยไทย 118 แห่ง อยู่ในอันดับที่ 40 ของเอเซีย จาก 200 มหาวิทยาลัย และได้อันดับที่ 459 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 12,358 แห่งทั่วโลก และอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดลอันดับ 3 จุฬาฯ อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามลำดับ และอันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งและเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2513 ด้วยความเชื่อมั่นในปรัชญาที่ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ และเจตนารมณ์ของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมวิทยาการในการศึกษาค้นคว้าและให้ความรู้มหาวิทยาลัยศรีปทุม อันได้ชื่อว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้น ๆ โดยได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530 มีทั้งหมด 3 วิทยาเขตด้วยกันคือ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น โดยเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก รวมทั้งมีสาขาวิชาให้เลือกมากมายในแต่ละหลักสูตรอีกด้วย และจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด จากเว็บWebometrics 2017 ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศสเปน มหาวิทยาลัยศรีปทุมอยู่ในอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเอกชน อันดับที่ 32 ของประเทศไทย และอันดับที่ 3,980 จากการจัดอันดับโลก ข้อมูลเพิ่มเติม : www.spu.ac.th ที่มา : uniRank http://www.4icu.org/th/ #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1002,1124 โทรสาร 0 2579 4666 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/ หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends

