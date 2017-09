Dii Wellness Skincare ฉลองครบรอบ 1 ปี เคาท์เตอร์ สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว ฉลองอย่างเป็นทางการ กับเคาท์เตอร์ Dii Wellness Skincare สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว

กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--Dii Wellness Skincare โดยในครั้งนี้ คุณหน่อย-บุษกร ผู้บริหาร เผยถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Dii Time Reversal Series ที่นอกจาก Dii Collagen Time Reversal #เจลหน้าฟูลที่เป็น The Best Sellerของทางแบรนด์แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ อาทิ COLLAGEN TIME REVERSAL High Collagen & Anti Oxidants ชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิว พร้อมเติมเต็มน้ำให้กับผิวหน้าด้วยส่วนผสมของสาหร่ายสีแดง Eucheuma Cottonii อันอุดมด้วยแอสต้าแซนทีนที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอี 550 เท่า DAY TIME REVERSAL Skin Radiant Moisturizer ครีมบำรุงผิวหน้าระหว่างวัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผิวสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยส่วนผสมของเอนไซม์จากกระดูกอ่อนปลาฉลาม NIGHT TIME REVERSAL Skin Radiant Moisturizer การฟื้นฟูผิวสามารถทำได้แม้ในเวลานอนหลับ ด้วยส่วนผสมของสารสกัดเปปไทด์จากปลาดาว (Juventide Retinol-Mimetic Action) ที่มีโมเลกุลเล็กละเอียด ซึมซาบสู่ใต้ชั้นผิวได้ดี ผิวจึงชุ่มชื้นเป็นพิเศษ TIME REVERSAL SERUM Absolute Cell Renewal เซรั่มบำรุงผิวหน้าเนื้อบางเบา มีส่วนผสมของสาร High Dose MDI Complex (Marine Glycosaminoglycan Enzyme) ที่มีส่วนประกอบหลักจากเอนไซม์ของกระดูกอ่อนปลาฉลาม ซึ่งจะช่วยยับยั้งการเกิดเอนไซม์ MMP (Matrix Metalloproteinase Enzyme) ไม่ให้เข้าไปทำลายโครงสร้างคอลลาเจนในเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผิวจึงชุ่มชื้น เพิ่มความยืดหยุ่น ตึงกระชับ รวมทั้งช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย TIME REVERSAL SUNSCREEN SPF50 PA+++ & Infrared Protection ครีมกันแดดเนื้อละมุนที่มีค่า SPF 50 PA+++ ทำให้สามารถปกป้องผิวจากรังสี UVB และ UVA ได้อย่างยาวนานและทรงประสิทธิภาพ พร้อมนวัตกรรม 3 Plus ที่มีคุณสมบัติป้องกันผิวจากแสงแดดได้ถึง 3 ชั้น TIME REVERSAL EYE CREAM ผิวรอบดวงตา' ได้ชื่อว่าเป็นผิวบอบบางที่สุด จึงต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะดีแค่ไหน ถ้ามีผู้ช่วยในการดูแลผิวรอบดวงตาได้ครบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นลดริ้วรอย ลดรอยหมองคล้ำ ด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างารสกัดเปปไทด์จากปลาดาว (Juventide Retinol-Mimetic Action) ทำหน้าที่เป็นสารเรตินอล ที่ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวใหม่ เพิ่มความชุมชื่นและความยืดหยุ่น ทำให้ผิวเรียบเนียน กระชับ และอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น TIME REVERSAL EYE CREAM CLEANSE เจลล้างทำความสะอาดผิวหน้าที่เน้นการคัดสรรส่วนผสมหลักที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดผิว และดีท็อกซ์ผิวอย่างล้ำลึก พร้อมมอบความชุ่มชื่นเพื่อให้ผิวเปล่งปลั่ง กระจ่างใส และอ่อนวัย จากการผสานพลังของ 3 ส่วนผสมหลัก ได้แก่ สารสกัดจากพืชตระกูลบร็อคโคลี่ ส้ม ว่านหางจระเข้ (BioDetox) คอลลาเจนเข้มข้นสกัดจากปลาทูน่าและ แซลมอน (Marine Collagen) และสารสกัดสาหร่ายสีแดงและปะการังจากทะเลน้ำลึก (Extra Marine) BODY COLLAGEN TIME REVERSAL "บอดี้คอลลาเจน แค่ 3 ปลายนิ้ว งานผิวสตรอง" เนื้อเจลละมุนใส ซึมซาบรวดเร็ว ไม่ทิ้งคราบเหนอะหนะ มีกลิ่นหอมเบาๆ ชวนให้รู้สึกถึงกลิ่นทะเลน้ำลึก และให้ความรู้สึกเย็นทันทีที่แตะ โดยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือ ปริมาณการใช้งานเพียงแค่ 3 ปลายนิ้วแตะบางๆบนผิว ก็รู้สึกถึงความชุ่มชื่นไปทั่วทั้งแขนแล้วโดยมีสุดยอด 3 ส่วนผสมหลัก ที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับผิวกายได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ได้แก่ สารสกัดแพลงตอน (Rich Bio Plankton) สารสกัด จากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Lanablue) และ สารสกัดจากพืชธรรมชาติหลากหลายชนิด (Biowhite) โดยการทำงานร่วมกันของส่วนผสมทั้งหมด จะก่อให้เกิดกลไกคืนความสดใสได้อย่างเป็นธรรมชาติ เยี่ยมชมเคาท์เตอร์ได้ที่... Dii Wellness Med Spa, เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ 4 เบอร์ติดต่อ: 02-160-5850

Counter Dii สาขา สีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 แผนก Beauty Galerie เบอร์ติดต่อ 063-4746575

Counter Dii สาขา Zen / Central World ชั้น 2 แผนก Beauty เบอร์ติดต่อ: 063-4746576

Counter Dii สาขา เซนทรัลพระราม 2 ชั้น 1 แผนก Beauty Galerie เบอร์ติดต่อ: 063-474-6577

Counter Dii สาขา Central Ladprao ชั้น 1 แผนก Beauty Galerie เบอร์ติดต่อ: 063-474-6578

Counter Dii สาขา Central Salaya ชั้น1 แผนกเครื่องสำอางค์ #diithailand #diiwellnessskincare #diitimereversal www.diiskincare.com

