JOOX ผนึกกำลัง ดีแทค จัดดูโอแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง · "JOOX Moments Presented by dtac Music Infinite" พบเอ็มวีชุดพิเศษจาก 6 ศิลปินระดับประเทศ · "JOOX Moments Concert Presented by dtac Music Infinite" ฟังและชมฟรี! คอนเสิร์ตสดๆ ผ่านJOOX "JOOX" มิวสิคแอปพลิเคชั่นยอดนิยมแห่งปี ร่วมกับ "ดีแทค" ส่งสัญญาณความแรงกับประสบการณ์ทางดนตรีไร้ขีดจำกัดกับ "ดีแทค มิวสิค อินฟินิท (dtac Music Infinite)" สร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษ ถ่ายทอดเรื่องราวเส้นทางสู่ความสำเร็จของ 6 ศิลปินชั้นนำของประเทศ อาทิ ดา เอ็นโดรฟิน, นิว-จิ๋ว, บิ๊กแอส, มายด์, สิงโต นำโชค, และรูม 39 ผ่านมิวสิควิดีโอ 12 เรื่องราว 12 บทเพลง ในแคมเปญพิเศษ "JOOX Moments Presented by dtac Music Infinite" พร้อมยกระดับความมัน(ส์) แบบนันสต๊อปต่อด้วย "JOOX Moments Concert Presented by dtac Music Infinite" ปรากฏการณ์ไลฟ์สตรีมมิ่งคอนเสิร์ต นำโดยศิลปินดัง ดา เอ็นโดรฟิน, บิ๊กแอส และมายด์ ระเบิดความมันส์16 กุมภาพันธ์นี้! ผ่านแอปพลิเคชั่น JOOX เท่านั้น นายกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 4G ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับบริการที่เข้าถึงทุกท้องถิ่นประเทศไทยในราคาที่ทุกคนรับได้ ทำให้การเข้าถึงคอนเทนต์ด้านดนตรีของคนทุกเพศทุกวัยเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากผลสำรวจที่ผ่านมา พบว่ามียอดผู้ใช้งาน JOOX เติบโตมากกว่า 150% หลังเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว วันนี้ JOOX กลายเป็นแพลตฟอร์มทางดนตรีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักในเสียงดนตรีได้เข้าถึง และใกล้ชิดกับศิลปินดัง ด้วยความร่วมมือกับดีแทค เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำประสบการณ์ทางดนตรีที่แตกต่างมาสู่ผู้ใช้และคอเพลงในประเทศไทย และผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยแพลตฟอร์มทางดนตรีที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับ "JOOX Moments Presented by dtac Music Infinite" และ "JOOX Moments Concert Presented by dtac Music Infinite" นายสิทธิโชค นพชินบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า "ดีแทคมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบรับกระแสไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคกลุ่มดิจิทัล เจนเนอเรชั่น ล่าสุดได้ร่วมมือกับ "JOOX" มิวสิคแอปพลิเคชั่นมาแรงของคนยุคใหม่ สร้างปรากฏการณ์มิวสิคครั้งใหม่แบบไม่จำกัดค่ายอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ระหว่างดีแทคกับ JOOX ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ทางดนตรีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ และไม่เหมือนใคร กับมิวสิคแคมเปญใหญ่ "JOOX Moments Presented by dtac Music Infinite" นำเสนอเรื่องราวที่เป็นจุดพลิกผันของเส้นทางแห่งฝันสู่ความสำเร็จของ 6 สุดยอดศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ที่มีดนตรีเป็นแกนหลักของความฝันและแรงบันดาลใจ เพื่อผลักดันตัวเองสู่คำว่า"ซุปเปอร์สตาร์" พร้อมกระตุ้นให้กับผู้ที่ชื่นชอบดนตรี หรือผู้ที่มีความฝันลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อสะท้อนตัวตนให้สังคมได้เห็นถึงศักยภาพของตัวเรา และ "JOOX Moments Concert Presented by dtac Music Infinite"ปรากฏการณ์ทางดนตรีในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ไลฟ์สตรีมมิ่งคอนเสิร์ต (Live Streaming Concert) ที่เปิดโอกาสให้ดิจิทัล เจนเนอเรชั่น เข้าร่วมประสบการณ์ความมัน(ส์) กับศิลปินชั้นนำของประเทศไทยบนคอนเสิร์ตแบบเรียลไทม์ 4 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าดีแทคที่ใช้บริการ "ดีแทค มิวสิค อินฟินิท (dtac Music Infinite)" สามารถรับชมได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชั่น JOOX ทางฟีเจอร์ V Station" พบเรื่องราวความสำเร็จของ 6 ศิลปินดัง 6 ช่วงเวลาพิเศษผ่าน 12 มิวสิควิดีโอ "JOOX Moments Presented by dtac Music Infinite" ผ่านทาง JOOX V Station JOOX Moments Presented by dtac Music Infinite เป็นการนำเสนอเรื่องราวชีวิตของ 6 ศิลปินชื่อดังในเมืองไทย ก่อนที่พวกเขาและเธอจะเดินทางมาถึงจุดแห่งความสำเร็จ โดยแต่ละคนมีความฝันและทำมันให้สำเร็จได้อย่างไร รวมถึงวิธีการสร้างแรงบันดาลใจในการฝ่าฟัน เพื่อตามหาฝันบนถนนสายดนตรีสู่บทเพลงดัง ผ่านมิวสิควิดีโอ 12 เรื่องราว 12 บทเพลง พร้อมภาพสวยๆ และบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเขาและเธอ โดยศิลปินที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือจากหลากหลายค่ายเพลงในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น "ดา เอ็นโดรฟิน", "นิว-จิ๋ว" และ "บิ๊กแอส" จากแกรมมี่, วง"มายด์" จากสไปร์ซซี่ดิสก์, "สิงโต นำโชค" จากวอท เดอะ ดัก และ "รูม 39" จากบีอีซี-เทโร มิวสิค โดยพวกเขาและเธอทั้งหมดจะมาบอกเล่าตัวตน ความฝัน แรงบันดาลใจ กับช่วงชีวิตที่พลิกผันขึ้นสู่การเป็นนักร้องยอดนิยมที่ครองใจแฟนเพลงชาวไทยมายาวนาน ร่วมรับชม และเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่น่าประทับใจกับศิลปินท่านอื่นๆ ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาถ่ายทอดเรื่องราวบนเส้นทางสายดนตรี ที่ไม่เคยได้รับการบอกเล่าจากที่ใดมาก่อน ตารางการออนแอร์มิวสิควีดีโอ JOOX Moments ทางช่อง V Station 1. บิ๊กแอส - วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 2. มายด์ - วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 3. สิงโต นำโชค - วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 4. นิว จิ๋ว - วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 5. รูม 39 - วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 6. ดา เอ็นโดรฟิน - วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ปิดท้ายด้วย Live คอนเสิร์ตเสมือนจริง บนแอปฯ JOOX ทาง V Station ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ กับ "JOOX Moments Concert Presented by dtac Music Infinite" JOOX Moments Concert Presented by dtac Music Infinite เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งคอนเสิร์ต (Live Streaming Concert) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น JOOX สามารถเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตแบบเรียลไทม์บน V Station ฟีเจอร์ใหม่ของ JOOX ในรูปแบบ LIVE STREAMING ที่ผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตสดๆ แบบ Full Production รวมถึงการสัมภาษณ์ศิลปินที่ร่วมโชว์ในวันนั้น อย่างวงร็อคระดับตำนานของไทย "บิ๊กแอส", ดา เอ็นโดรฟิน "ศิลปินหญิงแถวหน้าของไทย และ "วงมายด์" ศิลปินป็อปร็อคขวัญใจดิจิทัล เจนเนอเรชั่น เริ่มต้นความมัน(ส์) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป รับชมสดๆ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น JOOX ทั้งนี้ คาดว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ในการสร้างสรรค์มิวสิค คอนเทนต์ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ทางดนตรี พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบการฟังเพลงได้ค้นหาตัวตน และสร้างเส้นทางการดำเนินชีวิตที่มีรูปแบบเฉพาะตัวในอนาคต

Latest Press Release

JOOX ผนึกกำลัง ดีแทค จัดดูโอแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ · "JOOX Moments Presented by dtac Music Infinite" พบเอ็มวีชุดพิเศษจาก 6 ศิลปินระดับประเทศ · "JOOX Moments Concert Presented by dtac Music Infinite" ฟังและชมฟรี! คอนเสิร์ตสดๆ ผ่านJOOX "JOOX" มิวสิคแอปพลิเคชั่นยอดนิยมแห่งปี ร่วมกับ "ดีแทค"...

Photo Release: SAS Experts advises Organizations transform The Future of FSI RoundTable: See tomorrows markets today Recently, Mr.Nutapone Apiluktoyanunt (Left), Managing Director of SAS Software (Thailand) Co,.Ltd., a leading provider of Business analytics software and services welcomed Mr. Michael Araneta Director, IDC Financial insights Asia/Pacific (Middle) and Mr....

LAZGAM Takes Aim at Thailand and Beyond Get ready for a laser tag experience like no other in all major cities in Thailandand aim growth across Asia. LAZGAM is Thailand's only totally immersive setting for futuristic fun and it is expanding on a national level in 2017 after a success story at...

LuxBerths, a Global Online Marina Platform for Superyachts, Has Launched In Asia Whilst technology has played a vital part in the development of yachting over the decades, the task of booking a berth has been left to basic methods. That is all about to change with the launch of LuxBerths (www.LuxBerths.com): an advanced booking...

F5 Survey Shows Security Concerns Driving Rapid Adoption of Application Services For the first time, security surpasses availability to become the number one priority for application deployment as organizations move to the cloud. F5 Networks (NASDAQ: FFIV) today announced the results of its 2017 State of Application Delivery report....

Related Topics