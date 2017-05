เมโทรซิสเต็มส์ฯ ผนึกกำลัง 5 คู่ค้า จัดงาน The M Matrix II The Real Thing from IoT to Analytics สุดยอดงาน Data Solutions ครั้งแรกในเมืองไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เมโทรซิสเต็มส์ฯ ผนึกกำลัง 5 คู่ค้า จัดงาน "The M Matrix II – The Real Thing from IoT to Analytics" สุดยอดงาน Data Solutions ครั้งแรกในเมืองไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ "The M Matrix II – The Real Thing from IoT to Analytics." วันจัดงาน: ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา: 08.30 - 17.00 น. สถานที่: Convention Hall อาคาร G บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่) ลงทะเบียนได้เลยวันนี้! ที่ http://metroqlik.com/themmatrix2/minisite/register-TH.html ครั้งแรกในเมืองไทยกับสุดยอดงานแห่ง Data Solutions "The M Matrix II - The Real Thing from IoT to Analytics." ที่จะพาท่านมาสัมผัสกับโลกของ Internet of Things (IoT) ซึ่งท่านจะได้รู้จักและเรียนรู้กับสุดยอด Smart Intelligent Software ที่จะเข้ามาช่วยองค์กรจัดการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม พบกับการเปิดตัวโซลูชั่นชั้นนำจาก 5 พันธมิตรธุรกิจของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ThingWorx, Cloudera, Talend, Qlik และ K2 พร้อมฟังการบรรยายที่น่าสนใจในหัวข้อ -วิธีเพิ่มกำไรองค์กรโดยใช้ ThingWorx IoT : IoT Platform Solution สำเร็จรูปที่มีความสามารถสูง มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถูกเลือกใช้โดยองค์กรชั้นนำเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบัน -เพิ่ม Power ให้กับธุรกิจของท่านด้วย Cloudera : ข้อมูลเชิงลึกขององค์กรแบบ Real-time กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งมีความยุ่งยากในการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Cloudera ช่วยให้สามารถเข้าใจใน Big Data และจัดการกับข้อมูลขององค์กรได้อย่างไร -เพิ่มความคล่องตัวไปกับ IoT และ การวิเคราะห์ Big Data แบบเรียลไทม์ โดย Talend : ช่วยให้เชื่อมต่อกับ IoT ในการทำ Digital Transformation และนำสาระสำคัญของข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ และปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว -ควบคุมพลังของ IoT ด้วย Qlik Analytics : มาเรียนรู้กันว่า Qlik จะสามารถช่วยจัดการกับข้อมูล IoT ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างไร Digital Transformation กับ K2 – กุญแจในการเพิ่มกำไรให้กับองค์กร : K2 เปลี่ยนงานที่ซับซ้อนให้เป็นแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ และยังมีกระบวนการสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับข้อมูลและระบบ เพื่อการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ http://themmatrix2.metroqlik.com/ โดยท่านสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ http://metroqlik.com/themmatrix2/minisite/register-TH.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณธาชินี ปานสุด โทร.02-089-4431 อีเมล์ : thachpan@metrosystems.co.th เผยแพร่ข่าวโดย สุภาพร กิติภัทร์ถาวร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร.02-089-4346 อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th www.metrosystems.co.th

