PMAT จัดงานสัมมนาประจำปี รับมือความท้าทาย เพื่อเข้าสู่ the Digital Economy และพบกับนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรบุคลากรที่ตอบรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ ดีเวลลอปเมนท์ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ Personal Management Association of Thailand (PMAT) ได้จัดงานสัมมนาประจำปี ประเด็น "Thailand HR Forum 2017: People Organization and Organizational Transformation in the Digital Economy" ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เพื่อร่วมกันหาคำตอบในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล และการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการแบ่งปันความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการผลักดัน Digital HR ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์การ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศไทย หรือ TDRI มาเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ "The Challenge of Business and Organization in the Digital Economy" เพื่อสร้างความเข้าใจภาพใหญ่ของ ความท้าทายในบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นกับองค์กรและธุรกิจ ก่อนการเตรียมพร้อมเข้าสู่การสนองนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งจะให้ภาพความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ ภายในงานสัมมนาทั้ง 2 วัน นอกจากได้รับองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังได้พบกับนวัตกรรมเทคโนโลยีจากบริษัทด้านการจัดการบุคลากรระดับชั้นนำของประเทศไทย อาทิ eJoblive.com ได้นำเสนอระบบสรรหาบุคลากรออนไลน์แบบเรียลไทม์ หรือ eJobfair เหมือนยกตลาดนัดแรงงานมาไว้ที่หน้าจอให้ผู้ประกอบการ ทำให้ประหยัดเวลา คุ้มค่าและได้บุคลากรตรงตามความต้องการของบริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีบริษัทชั้นนำและองค์กรภาครัฐ/เอกชนมาลงทะเบียนร่วมเข้าระบบนี้ถึง 120 แห่ง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับตลาดแรงงานออนไลน์ได้กว่า หลายร้อยตำแหน่งภายในระยะเวลา2วันที่จัดงาน ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถตอบสนองข้อท้าทายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันกับ the digital economy ได้เป็นอย่างดี หากผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารงานสัมมนาประจำปี สามารถติดต่อที่ www.pmat.or.th หรือ สนใจระบบสรรหาบุคลากรออนไลน์แบบเรียลไทม์ – eJobfair สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.ejoblive.com

