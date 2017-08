ลิงค์ซิส ยกระดับโลกออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทย ด้วยเราเตอร์ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ AC1900+ MU-MIMO

กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--Midas PR ลิงค์ซิส เปิดตัวเราเตอร์แบบไร้สายประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ Linksys Max-Stream™ AC1900+ MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router (EA7500) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ที่ทำงานร่วมกับเครื่องขยายสัญญาณ Linksys Max-Stream™ AC1900+ MU-MIMO Wi-Fi Range Extender with Room-to-Room Wi-Fi (RE7000) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการสตรีมมิ่งวีดีโอความละเอียดระดับ 4K และรายการโทรทัศน์ความละเอียดสูงได้ในหลายอุปกรณ์พร้อมกัน โดยไม่มีการขาดหายของสัญญาณ Linksys Max-Stream™ AC1900+ (EA7500) มีเทคโนโลยี MU-MIMO (มาจากคำว่า Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) ที่ช่วยให้ Wi-Fi มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถสตรีมมิ่งวีดีโอระดับ 4K ในหลายอุปกรณ์พร้อมกันทั่วบริเวณบ้านได้โดยไม่มีการขาดหายของสัญญาณ และถ้าใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Linksys Max-Stream™ AC1900+ MU-MIMO Wi-Fi Range Extender with Room-to-Room Wi-Fi (RE7000) จะเพิ่มประสิทธิภาพการการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของอุปกรณ์ด้วยเครือข่ายสัญญาณแบบ Room-to-Room Wi-Fi ทำให้สามารถใช้ชื่อเครือข่าย (SSID) เพียงชื่อเดียวทั่วทั้งบ้าน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีก นายกวิน อิสระชัยพิสิฐ ผู้จัดการฝ่ายขาย ลิงค์ซิส ประจำประเทศไทย เบลคิน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ กล่าวว่า "ลิงค์ซิส มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน ผู้คนมีชีวิตที่รีบเร่งมากขึ้นและต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารหลากหลายรูปแบบในการทำงานข้ามแพลทฟอร์ม ทำให้ ลิงค์ซิส นำเสนอความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ทุกคนต้องการ เพื่อการใช้ชีวิตที่รวดเร็วฉับไวและสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi- Fi เพื่อใช้งานอุปกรณ์ได้หลากหลายฟังก์ชั่น ทั้งการเล่นเกม การท่องอินเตอร์เน็ต การจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร (IoT) หรือการดูหนังฟังเพลง ก็สามารถทำได้อย่างอิสระในทุก ๆ ห้องของตัวบ้านด้วยเครือข่ายคุณภาพสูงโดยไม่มีการขาดหายของสัญญาณ" Max-Stream™ AC1900+ (EA7500) เชื่อมต่อที่ความเร็วสูงสุด 1.9+ Gbps* มาพร้อมเทคโนโลยี Smart Wi-Fi ทำให้ตั้งค่าและควบคุมการใช้ Wi-Fi ทั้งบ้านได้อย่างง่ายดายผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Wi-Fi ได้ทุกที่บนสมาร์ทโฟน การทำงานของ Linksys Max-Stream™ AC1900+ MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router (EA7500) เทคโนโลยี Next-Gen AC Wi-Fi – 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) รุ่นใหม่ ช่วยกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้แก่อุปกรณ์ในบ้านได้หลายเครื่องพร้อมกันโดยไม่มีการขาดหายของสัญญาณ ใช้ย่านความความถี่ Dual-band AC1900+ Wireless ความเร็วสูงสุด 1733 Mbps 5 GHz + 800 Mbps 2.4 GHz เสาอากาศภายนอกประสิทธิภาพสูง 3+1 เสา (3+1 High Performance Antenna) แบบสามารถปรับได้เพื่อการกระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมพื้นที่มากกว่า พอร์ตเชื่อมต่อแบบ Gigabit LAN Ethernet 4 พอร์ต และพอร์ตแบบ Gigabit WAN 1 พอร์ตสำหรับการใช้สายเชื่อมต่อ ซึ่งมีความเร็วกว่า Ethernet ความเร็วสูงทั่วไปถึง 10 เท่า ช่องเสียบยูเอสบีแบบ USB 3.0 จำนวน 1 ช่อง และแบบ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อกับพริ้นเตอร์ อุปกรณ์เก็บหน่วยความจำ และอื่น ๆ การข้ามเครือข่าย (Roaming) ที่ราบรื่นกว่า ด้วยการใช้ชื่อเครือข่ายเดียวเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องขยายสัญญาณ MAX-STREAM ทำให้การข้ามเครือข่ายสัญญาณจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องมีความราบรื่นมากกว่า สามารถบริหารจัดการและควบคุมการใช้ เครือข่ายWi-Fi ของคุณได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Wi-Fi ของลิงค์ซิส การเข้ารหัสแบบ WPA/WPA2 ขั้นสูงและ SPI firewall ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของคุณ ส่วน Linksys Max-Stream™ Range Extender (RE7000) ที่ช่วยขยายสัญญาณ มีเทคโนโลยี Spot Finder (อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร) ช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณในตำแหน่งที่ดีที่สุด และยังมีเทคโนโลยี Crossban ช่วยขยายการใช้ย่านความถี่ทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เทคโนโลยี Beamforming ช่วยเน้นและเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi มากยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อไร้สาย AC1900 สองย่านความถี่ – AC1733 + N300 การเชื่อมต่อ Wi-Fi จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง ด้วยเทคโนโลยี Seamless Roaming มาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุด – 802.11ac Wave 2 รวมถึง MU-MIMO เทคโนโลยี Crossband ฟอร์มแฟคเตอร์แบบปลั๊กอินสีขาว กลมกลืนกับการตกแต่งภายในบ้าน เลือกใช้งานได้หลายโหมด ทั้งการขยายสัญญาณและจุดเชื่อมต่อ Access Point พอร์ต Gigabit Ethernet จำนวน 1 พอร์ต Linksys Max-Stream™ AC1900+ MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router (EA7500-AH) มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษในราคา 5,990 บาท ส่วน Linksys Max-Stream™ Range Extender (RE7000-AH) วางขายที่ราคา 3,990 บาท และหากซื้อคู่กันจะได้รับราคาโปรโมชั่นที่พิเศษสุด ๆ แค่เพียง 8,990 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2560 เท่านั้น หาซื้อได้แล้วตามร้านค้าชั้นนำ ได้แก่ Advice, IT CITY, JIB, Power Buy, Power Mall, KSS, Sysinfo, และ TV Dot Com * อัตราความเร็วการรับส่งข้อมูลมาตรฐาน 1733 Mbps (สำหรับย่านความถี่ 5 GHz) และ 800 Mbps (สำหรับย่านความถี่ 2.4 GHz) ถือเป็นอัตราข้อมูลเชิงกายภาพ อัตราจริงทั้งหมดจะมีตัวเลขต่ำกว่านี้และอาจขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ

