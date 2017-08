บริษัทวิจัยอิสระชี้ อะโดบีเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล Adobe Audience Manager ได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับเทคโนโลยีที่นำเสนอในปัจจุบัน

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง อะโดบี (Nasdaq:ADBE) เปิดเผยว่า Adobe Audience Manager ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล (Data Management Platform - DMP) ภายใน Adobe Analytics Cloud ได้รับการระบุว่าเป็นผู้นำเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันในรายงาน "The Forrester WaveTM: แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล, ไตรมาส 2 ของปี 2560" ของฟอเรสเตอร์ รีเสิร์ช (Forrester Research, Inc.) โดย Adobe Audience Manager ได้รับคะแนนสูงสุดในส่วนของเทคโนโลยีที่นำเสนอในปัจจุบัน ทั้งนี้ ฟอเรสเตอร์ได้เชิญผู้ผลิต 11 รายเข้าร่วมในการจัดทำรายงานดังกล่าว โดยมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 35 ข้อ รวมถึงเทคโนโลยีที่นำเสนอในปัจจุบัน กลยุทธ์ และสถานะในตลาด "อะโดบีคือทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับนักการตลาดที่มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถในการควบคุมผ่านช่องทางต่างๆ" ฟอเรสเตอร์ระบุไว้ในรายงานแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล "เมื่อปี 2554 อะโดบีได้เข้าซื้อกิจการของ Demdex ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของ Adobe Audience Manager โดยนับเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญสำหรับวิสัยทัศน์ของอะโดบีในการผนวกรวมเทคโนโลยีด้านโฆษณาและเทคโนโลยีด้านการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน กลยุทธ์ของอะโดบีสอดรับกับทัศนะที่ว่าข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก และอะโดบีมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากรายงาน Forrester Wave ฉบับนี้" นายบิล อินแกรม รองประธานฝ่าย Adobe Analytics Cloud กล่าวว่า "ผู้บริโภคมีความคาดหวังเพิ่มมากขึ้นว่าแบรนด์ต่างๆ จะเข้าใจผู้บริโภคแต่ละราย และพวกเขามีความอดทนน้อยมากต่อคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่น่าสนใจ Adobe Audience Manager ถูกสร้างขึ้นด้วยข้อมูลข่าวกรองเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า และนับเป็นโซลูชั่นที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแวดวงอุตสาหกรรม ลูกค้าที่ใช้โซลูชั่นของเราประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากการปรับแต่งเนื้อหาคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับผู้บริโภค" Adobe Audience Manager เป็นแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลชั้นนำที่ผสานรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้บริษัทที่ลงโฆษณา ผู้จัดพิมพ์ และเอเจนซี่ สามารถสร้างโปรไฟล์ของกลุ่มเป้าหมายที่โดดเด่น เพื่อระบุเซ็กเมนต์ที่มีค่ามากที่สุด และใช้งานผ่านช่องทางการตลาดดิจิตอลที่หลากหลาย บริษัทที่ลงโฆษณาจะสามารถเพิ่มรายได้และขยายฐานลูกค้า โดยอาศัยมุมมองรอบด้านเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่ผู้จัดพิมพ์จะสามารถนำเสนอเซ็กเมนต์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทที่ลงโฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย บริษัทชั้นนำที่ใช้โซลูชั่นของอะโดบีได้แก่ Time Warner Cable, Lenovo, Scripps Network, Nordstrom, Princess Cruises และบริษัทอื่นๆ นายกอร์ดอน โฮ หัวหน้าฝ่ายการตลาดทั่วโลกและรองประธานอาวุโสของ Princess Cruises กล่าวว่า "ที่ Princess Cruises พันธกิจของเราคือการสร้างสรรค์ช่วงเวลาสุดประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทริป ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทาง การนำเสนอประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยข้อมูล เราใช้ Adobe Audience Manager เป็นคลังข้อมูลส่วนกลาง ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าและความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งปรับแต่งประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย และนำเสนอคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องผ่านหลากหลายช่องทาง" สำเนาของรายงาน "The Forrester Wave: แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล, ไตรมาส 2 ของปี 2560" มีอยู่ที่นี่ และสามารถดูบล็อกโพสต์ได้ที่นี่

