เพราะชีวิตขาดสีสันไม่ได้! เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปชมนิทรรศการของ Yayoi Kusama ที่สิงคโปร์กัน

กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--เฟลชแมน ฮิลลาร์ด Yayoi Kusama ภาพจาก Ota Fine Arts, Tokyo/Singapore, Victoria Miro, London, David Zwirner, New York เมื่อกล่าวถึงศิลปินที่ทรงอิทธิพลในยุคนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก Yayoi Kusama ศิลปินสุดแนวชาวญี่ปุ่น และจากการสร้างชื่อให้ตัวเองจากผลงานลายจุดสุดล้ำที่แปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใคร ทำให้ผู้คนต่างพากันขนานนามว่าเธอคือ "เจ้าแม่ลายจุด" เพราะการสร้างสรรค์ผลงานของเธอล้วนแสดงให้เห็นถึงจินตนาการที่ไม่มีขีดจำกัด และสื่อให้เห็นถึงความกล้าที่จะฉีกกฎเดิมๆในการสร้างผลงาน จนกลายมาเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะของโลกอย่างมากในช่วงยุคศตวรรษที่ 20 และ 21 สำหรับผู้ชอบเสพงานศิลป์และแฟนๆของศิลปินแนวอาว็อง-การ์ดแถวหน้ารายนี้คงไม่ต้องรอกันนาน เพราะการท่องเที่ยวสิงคโปร์พร้อมแจ้งข่าวดีว่าจะมีการจัดแสดงผลงานเต็มรูปแบบของเธอเป็นที่แรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน-3 กันยายน 2560 ณ National Gallery Singapore โดยใช้ชื่องานว่า 'YAYOI KUSAMA: Life is the Heart of a Rainbow' ที่สื่อถึงความสดใสและมีสีสันในสไตล์เธอได้เป็นอย่างดี ภายในงานนิทรรศการจะทำให้คุณได้รู้จักตัวตนของเธอผ่านงานศิลป์หลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาพวาด งานประติมากรรม วิดีทัศน์ และผลงานศิลปะจัดวางอีกมากมาย ซึ่งงานศิลปะที่มาโชว์ล้วนเป็นชิ้นงานอันโด่งดังตั้งแต่ช่วงปี 1950 จนถึงปัจจุบันของเธอ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับผลงานที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างรูปปั้นฟักทองขนาดมหึมา งานศิลปะที่เต็มไปด้วยลายจุด และ Infinity Mirror Room ห้องกระจกที่ไม่มีวันสิ้นสุด! เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปชมนิทรรศการงานศิลป์ที่กล้าที่จะก้าวผ่านขอบเขตทางวัฒนธรรมของ Yayoi Kusama ที่ประเทศสิงคโปร์กันได้เลย บอกได้คำเดียวว่านิทรรศการสุดพิเศษแบบนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาด!

Latest Press Release

Photo Release: UNDERWORLD PRESS CONFERENCE AT CHATRIUM HOTEL RIVERSIDE BANGKOK The pioneering British Electronic Dance Music (EDM) group Underworld led by Mr. Karl Hyde and Mr. Rick Smith were warmly welcomed by Mr. Patrick Manthe, General Manager of Chatrium Hotel Riverside Bangkok during the press conference for their upcoming...

Cool Coffee The hot summer months are with us again, and there is no place better to cool off than at t@Lobby, especially now there are three great coffee drinks to enjoy. Refreshingly chilled Grass Jelly Coffee, Coconut Coffee and Popcorn Coffee are ideal...

New Korean Combinations Part of the fabric of Pathumwan Princess for over 20 years, Bangkok's famous Kongju Korean Restaurant is ringing in the changes for the summer months,starting this May, with a completely new look menu that includes three great new Combo Sets, offering...

Summer Fruits Refreshing, fruit filled cocktails are just what the doctor ordered during the heat of May, and Studio Bar has concocted two tangy delights - Berry & Mango, a blend of vodka, strawberry liqueur, strawberry puree, apple juice and lime juice topped...

Scrumptious Summer Servings The t@Lobby's bakers have created three scrumptious fruit-based desserts for the month of May; Tropical Bavarois is a delicate blend of milk, cream and passion fruit; Durian Custard Cake combines a creamy custard with Thailand's famous durian fruit; and...

Related Topics