หน่วยความจำ Kingston Server Premier DDR4 2666MT/s DIMMS ได้การรับรองบนแพลตฟอร์ม Intel Purley

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--Lucky Clover Kingston หนึ่งในผู้นำด้านหน่วยความจำระดับโลก วันนี้ได้เปิดตัวหน่วยความจำ Server Premier DDR4-2666 Registered DIMMs ความจุ 32GB, 16GB และ 8GB ที่ได้การรับรองจาก Intel Purley Platform ซึ่งเป็นคุณสมบัติใน Intel® Xeon® Scalable processor family (ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกันใน "Skylake-SP") โดยสามารถเข้าไปพบกับข้อมูลได้จากลิงก์นี้ ที่นี่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Server Premier ที่ได้การรับรองใหม่นี้ จะโฟกัสไปที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์รุ่นล่าสุดที่เปิดตัวในปี 2017 สำหรับ Server Premier รุ่นใหม่ของ Kingston มุ่งเน้นไปที่ผู้กลุ่มตลาดหน่วยความจำคุณภาพในตลาดเซิร์ฟเวอร์ชั้นนำ เป้าหมายอยู่ที่ SMB และดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีระบบความปลอดภัยสูงเพื่อรับประกันความต่อเนื่องในการทำงาน โมดูลหน่วยความจำ Server Premier ของ Kingston's ที่ได้ผ่านการรับรองมานี้ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปลดปล่อยพลังจากสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ Intel ได้เป็น 6 ช่องทาง โดยลดข้อจำกัดในด้านสัญญาณนาฬิกาของหน่วยความจำที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มก่อนหน้านี้ ด้วยความเร็ว 2666MT/s ในเจเนอเรชั่นต่อไปจะให้ประสิทธิภาพจากความถี่ของหน่วยความจำ DDR4 ได้ดีขึ้น ซึ่งในแต่ละ DIMM จะให้แบนด์วิทธ์ได้สูงถึง 21.3GB/s เมื่อทำงานร่วมกันในแบบมัลติแชนแนล จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการพลังจากหน่วยความจำในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย Kingston Server Premier คือกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยความจำระดับเซิร์ฟเวอร์ที่มุ่งเป้าไปยังดาต้าเซ็นเตอร์และลูกค้าในกลุ่ม Cloud เช่นเดียวกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจและ SMB โดยคุณลักษณะทั่วไปของ Server Premier ประกอบด้วย: • เครื่องประกอบเองและผู้ที่ต้องการ DRAM จากแบรนด์ที่เชื่อถือได้ (BOM ล็อค) • การแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PCN) 45-90วัน • แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ที่ได้การรับรอง • เซิร์ฟเวอร์ที่ผ่านคุณสมบัติ Intel PCSD • เมนบอร์ดอุตสาหกรรมเซิร์ฟเวอร์ชั้นนำที่ได้การรับรอง • ความเร็วเริ่มต้นที่ DDR4-2400 และ 2666 • รับประกันตลอดอายุผลิตภัณฑ์ • การสนับสนุนและบริการอุตสาหกรรมชั้นนำ "เรามีความภูมิใจที่ได้แนะนำชุดหน่วยความจำ Server Premier ที่สามารถเข้ากันได้ในหลายแพลตฟอร์ม" กล่าวโดย Kingston "ด้วย Server Premier ลูกค้าสามารถวางใจได้ในความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับการทดสอบประสิทธิภาพและการสนับสนุนที่เข้มงวดจาก Kingston ซึ่งทำให้เราเป็นทางเลือกหน่วยความจำอันทรงพลังสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก" Server Premier เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หน่วยความจำระดับองค์กรในกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงกลุ่มสินค้าที่ Kingston SSD สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งประกอบด้วย: • DC400: SSD SATA ที่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลรวดเร็วและการอ่าน/เขียนข้อมูลได้หลากหลายเพื่อ คุณภาพในบริการ (QoS) สำหรับกลุ่มลูกค้า มีคุณลักษณะมาตรฐานและผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยน Overprovisioning ได้เพื่อปรับปรุง IOPS ได้ • DCP1000: SSD NVMe PCIe Gen 3.0 x8 ที่ให้ค่า IOPS 1.25 ล้าน จากอุปกรณ์เดียวกันนี้ ยังให้ค่าการติดต่อข้อมูลได้สั้นที่สุดและมีอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูง ซึ่ง SSD นี้ อยู่ในกลุ่มลูกค้าภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก • DCU1000: SSD U.2 NVMe PCIe Gen 3.0 x4 ด้วยค่า IOPS ที่มากกว่า 700K ซึ่ง U.2 SSD นี้ อยู่ในขั้นตอนการประเมินของกลุ่มลูกค้า และการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป หน่วยความจำ Server Premier และ SSD เพื่อองค์กรจาก Kingston นี้ ให้ประสิทธิภาพแบบครบวงจรเพื่อโซลูชั่นของดาต้าเซ็นเตอร์ เมื่อรวมทั้ง 2 อย่างนี้เข้าด้วยกัน จึงเหมาะสำหรับ HPC (ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง) ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์, ระบบเสมือนจริง, คลาวด์, ข้อมูลขนาดใหญ่และแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล รวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมได้ที่ kingston.com. พบกับ Kingston ได้ที่ Facebook: http://www.facebook.com/KingstonBlogFansClub.en YouTube: http://www.youtube.com/user/KingstonAPAC

