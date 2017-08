ASUS เปิดตัวสุดยอดเมนบอร์ดแห่งยุค ASUS ROG Zenith Extreme และ ASUS Prime X399 Motherboards

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--เอซุส ASUS เปิดตัวเมนบอร์ดรุ่นใหม่ ROG Zenith Extreme และ Prime X399 ที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์ม X399 ที่รองรับหน่วยประมวลผลที่มีชื่อว่า AMD Ryzen ™ Threadripper ™ ที่มี processor 16 cores, 32 threads ทำงานผ่าน Socket TR 4 ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความลงตัวอย่างเป็นที่สุด ASUS ได้รวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆ มามอบให้กับผู้เชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์ นักเล่นเกมตัวยง หรือแฟนพันธ์แท้ Republic of Gamers (ROG) เมนบอร์ด ASUS X399 แสดงให้ถึงการค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการค้นคว้าอย่างยาวนาน ในทุก ๆ เมนบอร์ดรุ่น X399 ของ ASUS รองรับการโอเวอร์คล็อกได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิ การเชื่อมต่อต่างๆ และปรับลูกเล่น RGB นอกจากนั้นเมนบอร์ด ASUS ในรุ่น ROG Zenith Extreme ที่ใช้งานร่วมกับซีพียูรุ่น Threadripper รองรับการติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเปิดอย่างเต็มรูปแบบ และการใช้งานเน็ตเวิร์คแบบ 10Gbps สำหรับ ROG Strix X399 E-Gaming มีความเหมาะสมกับเหล่าเกมเมอร์ที่หลงไหลในการตกแต่งพีซี และเหล่าเกมมิ่งแคสเตอร์ที่ต้องการใช้งานเมนบอร์ดประสิทธิภาพสูง รวมไปถึง Prime X399-A ที่มีความสวยงามและความแข็งแรงของตัวบอร์ดอย่างมหัศจรรย์ The Prime X399-A strikes the right balance for prosumers Prime X399-A มาพร้อมกับ Safeslot ถึง 3 ช่อง ซึ่งรองรับสูงสุด 4 ช่องที่ทำงานควบคู่ไปกับซีพียูได้โดยตรง ช่อง M.2 มีให้ 2 ช่อง ช่องแรกอยู่ใต้ฮีทซิงก์ระบายความร้อน เพื่อลดความร้อนขณะใช้งาน และช่องที่สองใกล้กับช่องเสียบเมมโมรี่ การเสียบแบบแนวตั้งช่วยประหยัดพื้นที่อีกทั้งระบายความร้อนได้ดีขึ้น สุดท้ายยังมีช่อง U.2 ที่รองรับความเร็วของ SSD อย่างเต็มรูปแบบ นอกเหนือจากนั้น Prime X399-A ยังให้ช่องสำหรับควบคุมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเปิด แบบปิด หรือซิงก์ลมแยกออกมาให้เพิ่มเติมอีกด้วย อีกทั้งยังรองรับการควบคุมพัดลมสูงถึง 8 ช่องด้วยกัน หมดปัญหาเรื่องความร้อน หรือแม้แต่การโอเวอร์คล็อกทีต้องการให้ระบบเย็นที่สุด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งหมดนี้ทำงานผ่านเทคโนโลยี 5-Way Optimization ที่มีรวมไปถึงตระกูล ROG ที่เหล่าโอเวอร์คล็อกเกอร์ต้องการ ทางด้านการปรับแสงไฟ RGB ของ Prime X399-A มีทั้งหมด 2 เส้นที่รองรับสูงสุด 4 จุดด้วยกันที่สามารถเปิด-ปิดได้ดั่งใจทุกจุด The Strix X399-E Gaming inspires a new generation Strix X399-E Gaming มีการออกแบบให้เป็นโทนเทา ดำ แสงไฟออกจากฮีทซิงก์และควบคุมผ่านช่องเชื่อมต่อได้ถึง 2 จุดด้วยกัน อีกทั้งยังมีช่อง OLED ขาว-ดำ ที่แสดงผลได้หลากหลายแบบ นอกจากนั้นยังรองรับ 2x2 802.11ac WiFi และ Bluetooth® 4.2 ตัวบอร์ดรองรับการเชื่อมต่อกราฟฟิกการ์ดขนาดใหญ่อย่าง Strix GTX 1080 TI ได้ถึง 3 ใบด้วยกัน และ NVMe SSDs ถึง 3 ตัวเช่นกัน Strix X399-E Gaming มาพร้อมกับช่อง M.2 แบบเสียบเหมือนช่องแรม ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ระบบเสียงมาพร้อมกับ SupremeFX เทคโนโลยีที่ให้คุณภาพเสียงสมจริง ชัดแจ๋วในทุกย่านความถี่ ในขณะใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำงานผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมอย่าง Sonic Studio ที่ทำหน้าที่ควบคุมช่องทางของเสียงได้หลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็น headphones, speakers, หรือ video ผ่านช่อง auxiliary ได้โดยไม่กี่คลิก

